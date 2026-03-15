З Донбасу евакуювали 27 тварин: двоє собак уже знайшли родини

Волонтери провели чергову евакуацію тварин із Донбасу. Під час цієї поїздки вдалося вивезти 27 собак і котів. Двоє собак одразу після порятунку знайшли нові родини. Про це розповіли зоозахисники організації «Порятунок Тварин Харків».



Наразі частина врятованих тварин проходить адаптацію. Зокрема, сильно наляканий пес на прізвисько Марік перебуває на тимчасовій перетримці і поступово звикає до безпечної обстановки.



Інші коти та собаки зараз розміщені в центрі ARK, де також проходять адаптацію та чекають, коли для них знайдуться нові господарі. Волонтери ARK подякували благодійній організації PETA Deutschland за підтримку та допомогу в порятунку тварин, які постраждали через війну.



В організації наголошують, що робота триває і операції з порятунку тварин із небезпечних районів проводитимуться й надалі.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»