Чотири авіабомби по житлових кварталах: кількість жертв удару по Запоріжжю зросла

Внаслідок російської атаки по Запоріжжю, що сталася вдень 14 березня, за уточненою інформацією, загинули двоє людей. Про це повідомили у ДСНС України.



Російські війська завдали по житлових кварталах обласного центру чотири удари керованими авіабомбами (КАБ). Один із чоловіків отримав травми, несумісні з життям, та загинув на місці.

Серйозно постраждав 17-річний підліток. Лікарі боролись за його життя до останнього, проте від отриманих травм дитина помер 15 березня. Усього в результаті атаки поранень різного ступеня тяжкості отримали 21 особа. Серед постраждалих — двоє дітей.

Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці ударів завершені. Перші хвилини після ворожої атаки Запоріжжям зафіксували бодікамери поліцейських, які прибули на місце удару.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»