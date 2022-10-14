Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Окупанти обстрілюють Бахмут та Костянтинівку.
- У визволених селах Луганської області не буде опалення. Людей евакуювали.
- У Маріуполі голосно. Збито ракети ЗСУ.
- У Запоріжжі черговий "приліт" С-300. На цей раз обійшлося без жертв.
- У Краматорськ за півроку пустили потяги.
- Британська розвідка та американські аналітики говорять про провал росіян на Донбасі.
- Міжнародний Комітет Червоного Хреста хоче, але не може потрапити до Оленівки.