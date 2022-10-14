Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Окупанти обстрілюють Бахмут та Костянтинівку.

У визволених селах Луганської області не буде опалення. Людей евакуювали.

У Маріуполі голосно. Збито ракети ЗСУ.

У Запоріжжі черговий "приліт" С-300. На цей раз обійшлося без жертв.

У Краматорськ за півроку пустили потяги.

Британська розвідка та американські аналітики говорять про провал росіян на Донбасі.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста хоче, але не може потрапити до Оленівки.