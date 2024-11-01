СБУ затримала ексдепутата, який працював на ФСБ і закликав бомбити Сумщину

СБУ затримала ексдепутата від Партії регіонів за держзраду. Фото: СБУ

Йдеться про ексдепутата Шосткинської міськради від Партії регіонів Олега Куцепала. Про це повідомляє СБУ.



На своєму авто він об'їжджав місцевість та відстежував рух ешелонів ЗСУ. Далі фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння, і зливав дані ФСБ.



В агентурних «звітах» просив росіян якнайшвидше завдавати ударів по Сумщині, у тому числі й по будівлях ТЦК.



СБУ викрила зрадника та затримала. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Раніше Служба безпеки України затримала агента ГРУ РФ, який шпигував у 10 регіонах України.