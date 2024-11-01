Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: є руйнування

Окупаційні війська РФ у п'ятницю вранці, 1 листопада, завдали авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«01.11.2024 о 04.00 ворог здійснив авіаудар по місту Костянтинівці, внаслідок чого частково зруйновано 2 цехи одного з підприємств міста», — зазначив він.
За словами Горбунова, інформація про постраждалих та загиблих відсутня.
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