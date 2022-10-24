З окупованого Херсона зникли пам'ятники російським воєначальникам

24 жовтня 2022, 14:23

З окупованого Херсона зникли пам'ятники російським воєначальникам

Окупанти зняли з постаментів та вивезли з Херсона пам'ятники Олександру Суворову та адміралу Федору Ушакову. Про це в ефірі «Соловйов Live» повідомив член головної ради окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Пам'ятники полководцям вирішили прибрати нібито «через постійні обстріли, диверсії».

Оновлено. Пам'ятники Суворову та Ушакову «евакуювали» з Херсона за вказівкою голови окупаційної адіністрації Херсонської області Володимира Сальдо, повідомив його заступник Кирило Стремоусов. За його словами, пам'ятники вивезли «через загрозу пошкодження під час обстрілів або терактів».

Минулого тижня було оголошено про переміщення жителів Херсона та місцевих «чиновників» на лівий берег Дніпра.

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