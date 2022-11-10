Кириленко розповів про лінію фронту в Донецькій області

10 листопада 2022, 16:29

Кириленко розповів про лінію фронту в Донецькій області

Окупанти проводять безуспішні атаки на Донеччині. Під постійним обстрілом знаходиться Бахмут. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Лінія фронту залишається незмінною. Так само як і ворог не залишає спроб атакувати основний напрямок — це Бахмутський, також Авдіївський та Новопавлівський напрямок. На Бахмутському напрямку численні цілодобові спроби атак ворога відбиваються. Ворог із втратами відходить на колишні позиції», — сказав Кириленко.

За його словами, російські сили постійно обстрілюють Бахмут: місто дуже зруйноване. Зокрема зруйновано цивільну інфраструктуру: школи, дитячі садки.

Кириленко наголосив, що, попри обстріли, просунутися окупанти не можуть.

«Але в Бахмуті та загалом по лінії фронту дуже складна ситуація з електропостачанням, водопостачанням, газопостачанням. Відновити їх неможливо. Ми вживаємо всіх заходів, щоб люди, які залишилися в населених пунктах, були з альтернативними видами опалення. Вже закуплено металеві печі, генератори, йде розподіл дров, щоб люди могли зігрітися у приватному секторі», — сказав очільник ОВА.

Він нагадав, що також передбачені пункти обігріву: по всій території області, і лінія зіткнення не є винятком.

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