В Україну повернули вже 103 дитини, яких незаконно вивезли і до Росії

В Україну вдалося повернути вже 103 дитини, яких росіяни вивезли примусово. Про це розповів заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослав Шанько.



«За даними національного інформаційного бюро, 11 129 дітей було незаконно депортовано на територію Російської Федерації. З них повернуто 103 дитини», - сказав Шанько.



Він також поінформував, що державні інститути напрацьовують механізми та їхнє правове закріплення в законодавстві України про повернення незаконно вивезених до Росії дітей.



Станом на ранок 16 листопада, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів внаслідок повномасштабної збройної агресії Росіїв Україні загинула 431 дитина, 835 – отримали поранення.