Основні питання — фронт: Зеленський розповів про Ставку Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основні питання — ситуація на фронті та деокупація територій. Про це він розповів у відеозверненні у суботу ввечері.



«Провів чергове засідання Ставки. Основні питання — це фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової та те, що ми плануємо збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході країни», — сказав президент.



«Окремо обговорили бої на Донеччині. Були доповіді. Робимо все щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки. Звісно, особливу увагу приділили енергетиці», — зазначив Зеленський.



Він також додав, що Україна готує значні міжнародні події вже найближчим часом.



«Все, що потрібно для нашого захисту, забезпечимо. Усіх, кого можна залучити для підтримки нашої держави, залучаємо», — наголосив глава держави.