Україна збила більшість ракет, якими вдарила Росія

Російські війська випустили 70 крилатих ракет типу Х-101, Х-555 та «Калібр» територією України в середу, 23 листопада. І їх 51 ракета була знищена силами та засобами протиповітряної оборони. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.



«23 листопада держава-терорист вкотре завдала масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Пуски здійснено з 10 літаків-ракетоносців Ту-95 з Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря», – йдеться в повідомленні.



Крім того, на півдні України було знищено п'ятьох випущених окупантами ударних безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет».



Як повідомлялося, російські окупанти випустили 31 крилату ракету по Києву, сили протиповітряної оборони змогли збити 21 із них. Є поранені та загиблі.