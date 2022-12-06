Автовласників в окупації змушують змінювати номерні знаки

На підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях, а також на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей автовласникам необхідно замінити номери, йдеться в постанові російського уряду.



Зазначається, що люди мають «замінити раніше видані ДНР, ЛНР та Україною реєстраційні державні номери на транспортні засоби» на держномери російського зразка. Зробити це потрібно до 1 січня 2026 року.



Раніше окупанти призначили коди для автономерів: на підконтрольній «ДНР» території — 80, «ЛНР» — 81, на окупованій частині Херсонської області — 84, Запорізькій — 85.

Раніше РФ дозволила донецьким водіям не змінювати права «ДНР».