Воював у Донецькому аеропорту: Командира бойовиків засудили до 14 років ув'язнення

Командира бойовиків угрупування «ДНР», який воював проти ЗСУ у Донецькому аеропорту, засудили до 14 років ув'язнення. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.



Прокурором у суді доведено, що уродженець Ізмаїльського району Одеської області у 2014 році виїхав до Донецька та вступив до підрозділу «ДНР» — бригади «П'ятнашка». Він був заступником командира та мав позивний «Агуз». Чоловік брав участь у бойових діях у Донецькому міжнародному аеропорту проти українських правоохоронців та військовослужбовців Збройних сил України.



Надалі на «посаді» командира одного з підрозділів «збройних сил ДНР» керував підлеглими йому учасниками збройного формування під час боїв поблизу Донецька, Дебальцевого, Горлівки та Авдіївки.



Чоловіка засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



У прокуратурі наголосили, що початок терміну відбування покарання засудженому обчислюватиметься з дати його затримання та реального виконання покарання.



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