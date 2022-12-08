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Воевал в Донецком аэропорту: Командира боевиков приговорили к 14 годам тюрьмы

08 декабря 2022, 16:30

Воевал в Донецком аэропорту: Командира боевиков приговорили к 14 годам тюрьмы

Командира боевиков группировки «ДНР», воевавшего против ВСУ в Донецком аэропорту, приговорили к 14 годам заключения. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Прокурором в суде доказано, что уроженец Измаильского района Одесской области в 2014 году выехал в Донецк и вступил в подразделение «ДНР» — бригаду «Пятнашка». Он был заместителем командира и имел позывной «Агуз». Мужчина принимал участие в боевых действиях в Донецком международном аэропорту против украинских правоохранителей и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В дальнейшем, в «должности» командира одного из подразделений «вооруженных сил ДНР» руководил подчиненными ему участниками вооруженного формирования во время боев вблизи Донецка, Дебальцево, Горловки и Авдеевки.

Мужчина осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре подчеркнули, что начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

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