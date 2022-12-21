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Армія РФ 71 раз обстріляла Херсонську область за минулу добу

21 грудня 2022, 09:45

Армія РФ 71 раз обстріляла Херсонську область за минулу добу

Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонської області минулої доби. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Окупанти обстрілювали регіон з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

За інформацією голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, армія РФ атакувала житлові квартали Херсона, зафіксовано попадання снарядів у речпорт, приватні та багатоквартирні будинки.

«На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості», — розповів він.

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