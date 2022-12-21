Армия РФ 71 раз обстреляла Херсонскую область за минувшие сутки

Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.



Оккупанты обстреливали регион из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

По информации главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, армия РФ атаковала жилые кварталы Херсона, зафиксированы попадания снарядов в речпорт, частные и многоквартирные дома.

«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. За прошедшие сутки россияне убили 1 человека, 6 человек получили ранения разной степени тяжести», — рассказал он.

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