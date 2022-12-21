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У Кремлі відмовилися назвати місце розташування штабу, в якому побував Путін

21 грудня 2022, 12:34

У Кремлі відмовилися назвати місце розташування штабу, в якому побував Путін

Кремль не має права вказувати місце розташування об'єднаного штабу військ РФ, задіяних у так званій «спецоперації». Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, яку саме точку фронту в Україні відвідував президент РФ Володимир Путін.

«Ми, як ви звернули увагу, місце розташування цього штабу не вказували. Не маємо права цього робити. Тому ви знаєте і бачили, що він (Путін – ред.) був у штабі, але де він перебуває, ми не говоримо», - сказав Пєсков на запитання, чи не знаходиться об'єднаний штаб, з роботою якого раніше ознайомився президент РФ Володимир Путін, у Ростові-на-Дону.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін побував в Україні, в зоні так званої «спецоперації», і спілкувався там з командувачами військ.

Пізніше видання «Агентство» прийшло до висновку, що Путін відвідав штаб військ Південного військового округу, який знаходиться в Ростові-на-Дону.

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