«Наслідки російської агресії». В ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»

Вибухи на російському військовому аеродромі «Енгельс» є наслідком російської агресії проти України, заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.



«Безумовно, ці події — це наслідки російської агресії. Що сталося — це чергові "хлопки бавовни", який ми вже звикли чути. Це наслідок того, що Росія творить на нашій землі»,— сказав Ігнат в ефірі телемарафону.



Спікер підкреслив, що «якщо росіяни думали, що нікого в глибокому тилу війна не торкнеться, то вони помилялися». «Як бачимо, такі речі відбуваються все частіше, і сподіватимемося, що це Україні буде тільки на руку»,— додав він.



Ігнат також зазначив, що за кілька днів, коли з'являться супутникові знімки з аеродрому, можна буде дізнатися про реальні наслідки вибухів.

У ніч на 26 грудня відбулися вибухи на військовому аеродромі «Енгельс» у Саратовській області Росії. У Міноборони РФ заявили, що збили український безпілотник під час підльоту до аеродрому, внаслідок падіння його уламків загинуло троє військових, літаки не постраждали.