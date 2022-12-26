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«Последствия российской агрессии». В ВСУ прокомментировали взрывы на аэродроме «Энгельс»

26 декабря 2022, 12:34

«Последствия российской агрессии». В ВСУ прокомментировали взрывы на аэродроме «Энгельс»

Взрывы на российском военном аэродроме «Энгельс» являются последствием российской агрессии против Украины, заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

«Безусловно, эти происшествия — это последствия российской агрессии. Что произошло — это очередные "хлопки бавовны", который мы уже привыкли слышать. Это последствие того, что Россия творит на нашей земле», — сказал Игнат в эфире телемарафона.

Спикер подчеркнул, что «если россияне думали, что никого в глубоком тылу война не коснется, то они ошибались». «Как видим, такие вещи происходят все чаще, и будем надеяться, что это Украине будет только на руку», — добавил он.

Игнат также отметил, что через несколько дней, когда появятся спутниковые снимки с аэродрома, можно будет тоно узнать о реальных последствиях взрывов.

В ночь на 26 декабря произошли взрывы на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области России. В Минобороны РФ заявили, что сбили украинский беспилотник во время подлета к аэродрому, в результате падения его обломков погибло трое военных, самолеты не пострадали.

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