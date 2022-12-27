Путін заборонив постачати нафту з Росії в країни, які встановили стелю цін

Президент Росії Володимир Путін заборонив постачати російську нафту покупцям, які дотримуються встановленої Заходом стелі цін. Про це йдеться у відповідному указі.



Згідно з документом, забороняються постачання нафти компаніям і фізичним особам, якщо у відповідних контрактах «прямо або побічно передбачається використання механізму фіксації граничної ціни». Заборона набуває чинності з 1 лютого.



Указ також передбачає заборону на постачання нафтопродуктів, але відповідну дату має визначити уряд.



Крім того, у документі прописані винятки: постачання можливі за спеціальним рішенням Путіна.



Нагадаємо, угода про стелю цін на російську нафту почала діяти 5 грудня.



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