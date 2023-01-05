Російські війська пошкодили понад 300 культурних об'єктів у Донецькій області

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну війська РФ пошкодили 311 культурних об'єктів на Донеччині — більше, ніж в інших регіонах країни. Про це повідомляє у Facebook міністерство культури та інформаційної політики України.



За статистикою МКІП, на другому місці за кількістю руйнувань Київська та Харківська область — тут зруйновано по 152 культурні об'єкти. На третьому місці – Луганська область, де постраждали 112 об'єктів.



Загалом окупанти пошкодили 1189 культурних об'єктів в Україні, з них 446 зруйновано повністю. За статистикою міністерства, найбільше постраждали будинки культури — 563 будівлі, це 47% від загальної кількості зруйнованих об'єктів.



У міністерстві наголосили, що наразі не можна отримати повну інформацію щодо Луганської, а також частини Херсонської, Запорізької та Донецької областей, які зараз тимчасово окуповані росіянами.



Дані про руйнування 1189 культурних об'єктів опубліковано станом на 25 грудня. У МКІП наголосили, що на початку грудня кількість зруйнованих культурних об'єктів становила 1132.

Наприкінці березня повідомлялося, що за місяць війни окупанти зашкодили десятки культурних та релігійних об'єктів в Україні.