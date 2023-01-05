Российские войска повредили более 300 культурных объектов в Донецкой области

С начала полномасштабного вторжения России в Украину войска РФ повредили 311 культурных объектов в Донецкой области — больше, чем в других регионах страны. Об этом сообщает в Facebook министерство культуры и информационной политики Украины.



По статистике МКИП, на втором месте по количеству разрушений Киевская и Харьковская область — здесь разрушено по 152 культурных объекта. На третьем месте Луганская область, где пострадали 112 объектов.



Всего оккупанты повредили 1189 культурных объекта в Украине, из них 446 — разрушены полностью. По статистике министерства, больше всего пострадали дома культуры — 563 здания, это 47% от общего количества разрушенных объектов.



В министерстве подчеркнули, что в данный момент нельзя получить полную информацию по Луганской, а также части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, которые сейчас временно оккупированы россиянами.



Данные о разрушении 1189 культурных объектов опубликованы по состоянию на 25 декабря. В МКИП подчеркнули, что в начале декабря количество разрушенных культурных объектов составляло 1132.

В конце марта сообщалось, что за месяц войны оккупанты повредили десятки культурных и религиозных объектов в Украине.