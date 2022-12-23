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Байден підписав рекордно велику допомогу Україні в рамках бюджету США

23 грудня 2022, 22:30

Байден підписав рекордно велику допомогу Україні в рамках бюджету США

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет наступного року. У нього закладено рекордну суму, передбачену для України – 858 мільярдів доларів. Про це пише «Європейська правда», про це повідомили в Білому домі.

В оборонний бюджет заклали на 45 мільярдів доларів більше, ніж спочатку пропонував лідер США. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримку Тайваню, якому загрожує Китай, і 800 мільйонів доларів військової підтримки для України для відсічі агресії РФ.

Сенат Конгресу США ухвалив оборонний бюджет 16 грудня. Палата представників – нижня палата Конгресу – схвалила оборонний бюджет 8 грудня.

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