Ми просуваємось у питанні забезпечення зони безпеки навколо Запорізької АЕС - Гроссі

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляє, що є просування у питанні забезпечення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Про це він розповів на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає «Інтерфакс-Україна».



«Ми працюємо над питанням забезпечення зони безпеки навколо Запорізької АЕС, просуваємося з цього питання», - сказав він.



За словами Гроссі, це питання включає як військовий компонент, так і компонент безпеки, тому його обговорення потребує деякого часу.



«Ми зробили ще кілька кроків до того, щоб дійти добрих новин та висновків», - додав він.



Гроссі наголосив, що Запорізька АЕС наприкінці війни і після має бути в робочому стані, щоб її можна було запустити.