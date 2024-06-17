Росія атакувала Дніпропетровську область: пошкоджені будинки, автомобіль та ЛЕП

РФ атакувала Дніпропетровську область: пошкоджені будинки, авто та ЛЕП

Росія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області за допомогою артилерії та БПЛА. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Ввечері ворог атакував Марганецьку громаду та Нікополь. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто, будівля, що не експлуатувалася. Зачепило лінію електропередач», - уточнив Лисак.



За його словами, вранці під удар потрапила Покровська громада: понівечені дві оселі, господарська споруда, легковик, лінія електропередач.

РФ атакувала Дніпропетровську область: пошкоджені будинки, авто та ЛЕП. Фото: Лисак

РФ атакувала Дніпропетровську область: пошкоджені будинки, авто та ЛЕП. Фото: Лисак

РФ атакувала Дніпропетровську область: пошкоджені будинки, авто та ЛЕП. Фото: Лисак

Зазначається, що в районах, які потрапили під обстріл російських окупантів, минулося без загиблих та постраждалих.



Нагадаємо, 16 червня росіяни обстріляли село Нова Полтавка Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки семеро людей поранені, серед них є діти.