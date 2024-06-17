Десять людей поранено в Донецькій області під час обстрілу РФ

Внаслідок обстрілу російської армії трьох населених пунктів Донецької області десять мирних жителів зазнали поранень. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 16 червня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 7 у Новій Полтавці, 2 у Красногорівці й 1 у Торецьку», — розповів голова військової адміністрації Донецької області.







Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становить 1999 убитими та 5039 пораненими.



Раніше Росія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області за допомогою артилерії та БпЛА.