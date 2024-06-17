Вночі росіяни обстріляли Харків: є пошкодження

Російські військові ввечері в неділю, 16 червня, завдали удару по комплексу відпочинку у Київському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«О 23:50 окупанти вдарили по Харкову у Київському районі. Пошкоджено один із корпусів комплексу відпочинку. Інформація про постраждалих не надходила», - написав Синєгубов і додав, що огляд продовжується.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти 16 червня обстріляли село Нова Полтавка Краматорського району Донецької області. Внаслідок атаки семеро людей поранені, серед них є діти.