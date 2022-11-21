МАГАТЕ: Загроз ядерної безпеки на Запорізькій АЕС після обстрілу немає

Експерти МАГАТЕ за підсумками огляду Запорізької АЕС (ЗАЕС) після нещодавніх обстрілів не зареєстрували прямої загрози ядерній безпеці. Про це йдеться у повідомленні голови міжнародної організації Рафаеля Гроссі.



Експерти дійшли висновку, що ключове обладнання виявилося незачепленим, і безпосередніх загроз ядерній безпеці немає.



Проте, за словами Гроссі, обстріл станції минулої суботи та неділі став найбільш серйозним інцидентом за останні місяці.



У той же час фахівці з'ясували, що всі шість реакторів, місця зберігання ядерного палива, зокрема відпрацьованого, та ядерних відходів – у стабільному стані. Водночас експерти відзначили численні руйнування у районі станції. Серед іншого, обстріли пошкодили резервуари для зберігання конденсату, звідки стався витік нерадіоактивних матеріалів.



Крім того, МАГАТЕ зафіксувало кілька ударів по головній дорозі вздовж реакторів станції, а також по виведеній з ладу залізниці, пошкодження осколками трубопроводу стисненого повітря, два удари по покрівлі спеціальної допоміжної будівлі, незначні видимі пошкодження трубопроводу зрошувачів, а також два удари в районі караульного приміщення.



За даними МАГАТЕ, персонал станції вже розпочав ремонтні роботи.



Найвище керівництво майданчика окремо поінформувало групу МАГАТЕ про те, що чотири реактори ЗАЕС залишилися в холодній зупинці і два в гарячій зупинці, продовжуючи виробляти пару та гарячу воду для майданчика та Енергодару, де мешкає багато робочих станції та членів їхніх сімей.



«Генеральний директор у зв'язку з поновленням ударів посилив консультації з метою встановлення зони безпеки навколо станції», – також йдеться у заяві.



Напередодні Гроссі виступив із закликом негайно припинити обстріл ЗАЕС.



21 листопада «Енергоатом» повідомив, що вранці 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 «прильотів» на майданчик Запорізької АЕС, які пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС.