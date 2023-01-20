У Чорному морі Росія тримає шість носіїв «Калібрів» із 40 ракетами на борту

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість носіїв «Калібрів» із 40 ракетами на борту. Про це повідомляє прес-служба Військово-морського флоту ЗСУ.



«На сьогодні о 10:00 ситуація така: у Чорному морі є 11 ворожих кораблів, з яких шість перевізників крилатих ракет "Калібр", загальний залп якого складає 40 ракет», - йдеться у повідомленні.



У Середземному морі знаходиться 10 кораблів супротивника, з них п'ять носіїв «Калібрів», загальний залп яких складає 72 ракети.



За тиждень на користь Російської Федерації прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Чорного моря 107 суден, з них 41 продовжив рух у напрямку протоки Босфор.



До Азовського моря на користь Росії пройшло 191 судно, їх 56 рухалися з протоки Босфор.



У ВМС зазначили, що зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), виключаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).