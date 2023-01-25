«ДНР» повідомила, скільки людей постраждали від обстрілів за добу

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території за добу загинула одна людина, в Олександрівці. Про це повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР».



Також зазначається, що троє мирних жителів дістали поранення.



У так званому «СЦКК ДНР» повідомляють про поранення п'яти осіб: в Іловайську постраждали двоє співробітників локомотивного депо: чоловіки 1976 і 1975 років народження, у Володимирівці — жінки 1942 і 1962 р.н., чоловік 1961 р.н.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено десятьох мирних жителів.



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