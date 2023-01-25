«ДНР» сообщила, сколько людей пострадали от обстрелов за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за сутки погиб один человек, в Александровке. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Также отмечается, что трое мирных жителей получили ранения.



В так называемом «СЦКК ДНР» сообщают о ранении пяти человек: в Иловайске пострадали двое сотрудников локомотивного дэпо: мужчины 1976 и 1975 годов рождения, во Владимировке — женщины 1942 и 1962 г.р., мужчина 1961 г.р.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены десять мирных жителей.



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