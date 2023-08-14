Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Зеленський побував на командних пунктах кількох бригад у районі Соледара

14 серпня 2023, 20:11

Зеленський побував на командних пунктах кількох бригад у районі Соледара

Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський побував на командних пунктах кількох бригад у районі Соледару. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Президент заслухав доповідь бригадного генерала Артема Богомолова щодо оперативної обстановки та взаємодії бригад у зоні відповідальності ОТУ «Соледар».

Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися у боях на Бахмутському напрямі.

Крім того, президент відвідав оптико-електронний тир, що дозволяє оволодіти основними видами стрілецького та переносного озброєння пострадянського та західного зразків. Наголошується, що наявність такого тиру допомагає суттєво скоротити терміни підготовки військовослужбовців.

Він також відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених та травмованих військовослужбовців із Бахмутського напрямку.

Фото: Офіс президента

ТЕГИ

Місця
Соледар
Люди
Володимир Зеленський

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:37
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 серпня
19:00
«Суд ДНР» засудив полоненого «азовця» до 25 років колонії
18:32
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька та села Кременець постраждали троє людей
12:47
Росія відмовилася відновлювати аеропорт Маріуполя найближчими роками
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня
20:08
Жителя окупованої Луганщини за роботу у «МНС ЛНР» заочно засудили до 13 років ув'язнення
19:06
«ДНР»: Чоловік загинув під час обстрілу Донецька, поранено жінку
17:24
«ДНР»: Двоє людей поранено ранковим обстрілом Горлівки
23:54
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
23:41
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 серпня
22:10
У СБУ розповіли подробиці нічної атаки дронів у Криму — ЗМІ
15:48
В окупованій Макіївці обстріляно полігон ТПВ, поранено чоловіка
12:24
Студентів залучать до будівництва драматичного театру в окупованому Маріуполі
00:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 серпня
21:00
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька постраждав ще один мирний житель
18:30
Шестеро людей постраждали під час ДТП в окупованому Маріуполі
17:21
«ДНР»: За тиждень через обстріл загинули 11 людей, у тому числі одна дитина
14:57
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька постраждав мирний житель
23:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 серпня
22:00
У Донецьку більше не буде «МВС ДНР»
усі новини
23:37
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 серпня
21:00
Представник судноплавної компанії розповів про огляд росіянами судна у Чорному морі
20:11
Зеленський побував на командних пунктах кількох бригад у районі Соледара
19:45
Норвегія надасть Україні системи для боротьби з безпілотниками
19:00
«Суд ДНР» засудив полоненого «азовця» до 25 років колонії
18:32
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька та села Кременець постраждали троє людей
18:03
США оголосили про виділення 200 млн доларів допомоги Україні
16:47
Удар по Юріївці під Маріуполем: у ЗСУ говорять про ураження командного пункту військ РФ (оновлено)
16:00
СБУ встановила 15 колабораціоністів, які готують вибори на окупованій Луганщині
15:13
Обстріл Харківщини: у Козачій Лопані поранено чотирьох людей, двоє загинули
14:43
Колишнього генерал-майора СБУ Шайтанова засуджено до 12 років в'язниці за держзраду
14:03
Через обстріл знеструмлено понад 400 населених пунктів у семи областях – Міненерго
13:17
«Здавала» позиції ЗСУ. Мешканку Донбасу засудили до 12 років в'язниці
12:47
Росія відмовилася відновлювати аеропорт Маріуполя найближчими роками
11:52
ЗСУ мають успіх в Урожайному Донецької області
10:38
Українська ППО збила російський вертоліт «Алігатор»
09:52
Біля Бахмута ситуація залишається складною
09:47
Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки
09:03
Жителів Торецька та Сіверська на Донеччині поранено внаслідок обстрілів
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня
усі новини
ВІДЕО
В Одесі згорів супермаркет через повітряну атаку. Фото: Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки
14 серпня, 09:47
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ► У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
12 серпня, 23:54
Вибух безпілотника у Москві. Кадр з відео У центрі Москви збито безпілотник
11 серпня, 11:18
Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії
10 серпня, 18:40
У Сергієво-Посаді РФ горить завод Міноборони РФ, є постраждалі. Фото: Російські ЗМІ У Підмосков'ї стався вибух на заводі, який виготовляє військове обладнання
09 серпня, 11:21
Міст у районі Генічеська. Фото: ТАСС Завдано ударів по мостах біля Генічеська та Чонгара
06 серпня, 17:40

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама