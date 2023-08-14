Зеленський побував на командних пунктах кількох бригад у районі Соледара

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський побував на командних пунктах кількох бригад у районі Соледару. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.



Президент заслухав доповідь бригадного генерала Артема Богомолова щодо оперативної обстановки та взаємодії бригад у зоні відповідальності ОТУ «Соледар».



Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися у боях на Бахмутському напрямі.



Крім того, президент відвідав оптико-електронний тир, що дозволяє оволодіти основними видами стрілецького та переносного озброєння пострадянського та західного зразків. Наголошується, що наявність такого тиру допомагає суттєво скоротити терміни підготовки військовослужбовців.



Він також відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених та травмованих військовослужбовців із Бахмутського напрямку.

Фото: Офіс президента