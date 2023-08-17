«Суд ДНР» засудив двох полонених азовців до 24 років в’язниці

Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив військовослужбовців військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України (полк «Азов») старшого сержанта Павла Артеменка та молодшого сержанта Антона Романюка на 24 роки в'язниці.



Стверджується, що в період з 27 лютого по 13 березня 2022 року обвинувачені ухвалили рішення про «знищення житлових будинків та соціально-значущих об'єктів цивільної інфраструктури» Сартани, Калинівки та Талаківки.



Нібито Артеменко віддавав накази командиру мінометного розрахунку Романюку «здійснити обстріл з міномету чеського виробництва «PRAM(L) VZ 82» житлових будинків та соціально-значущих об'єктів цивільної інфраструктури».



Окупанти приписують полоненим українським військовим щонайменше 60 пострілів і стверджують, що постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та знищено приватні домоволодіння.



Нібито під час попереднього слідства потерпілими заявлено цивільні позови до обвинувачених на загальну суму 27 млн рублів. «Засуджені» мають виплатити матеріальну компенсацію постраждалим мешканцям міста Маріуполя.