Військовий, якого три роки вважали загиблим, повернувся живим з полону

Сьогодні з полону було звільнено військовослужбовця, який понад три роки, з вересня 2022 року, вважався загиблим. Про це повідомляє Ukraine context.



У травні 2023 року, після аналізу та збігу ДНК, навіть було проведено символічний «похорон».



Сьогодні його рідні отримали повідомлення від Координаційного штабу про звільнення, а також побачили його на фотографії під час обміну.



«Зараз відбувається з’ясування всіх обставин», — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Росія та Україна провели обмін полоненими за формулою 157 на 157.