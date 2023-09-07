Армія РФ обстріляла чотири райони Харківської області: є жертва та значні руйнування

Окупаційні війська з артилерії, мінометів, використовуючи бойові гелікоптери, обстрілювали населені пункти Харківської області. Внаслідок атаки постраждав чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Останнього дня окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу у місті Козача Лопань 9 приватних жител, гаражів та господарств було пошкоджено», — написав він.

За даними Синєгубова, у селі Глушківка отримав поранення 25-річний цивільний, його госпіталізували у тяжкому стані.

Глава ОВА детально розповів про ситуацію в регіоні:

Через обстріл з вертольота села Петропавлівка Куп'янського району сталася пожежа на полі.

У селі Синельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджено три будинки та господарські споруди.

У районі села Норцівка Ізюмського району в Норцовському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також біля села Ольховатка Куп'янського району на вибухонебезпечному пристрої вибухнув цивільний автомобіль. Водія 59 років госпіталізовано з вибуховим пораненням.

Нагадаємо, окупанти обстріляли село на Харківщині касетними боєприпасами.