Армия РФ обстреляла четыре района Харьковской области: есть жертва и значительные разрушения

Оккупационные войска из артиллерии, минометов, используя боевые вертолеты обстреливали населенные пункты Харьковской области. В результате атаки пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

«В последний день оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. В результате обстрела в городе Козачья Лопань 9 частных жилищ, гаражей и хозяйств были повреждены», — написал он.

По данным Синегубова, в селе Глушковка получил ранения 25-летний гражданский, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Глава ОВА рассказал о ситуации в регионе:

Из-за обстрела с вертолета села Петропавловка Купянского района произошел пожар на поле.

В селе Синельниково Чугуевского района обстрелами повреждены три дома и хозяйственные постройки.

В районе села Норцовка Изюмского района в Норцовском лесничестве на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое лесников 25-ти и 29-ти лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также возле села Ольховатка Купянского района на взрывоопасном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Водитель 59 лет госпитализирован с взрывным ранением.

Напомним, оккупанты обстреляли село на Харьковщине кассетными боеприпасами.