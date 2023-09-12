Гіркін пробуде під вартою ще три місяці

Московський суд продовжив термін арешту бойовику, прихильнику «російського світу» Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) ще на три місяці. Він не визнає вину і клопотав про домашній арешт, посилаючись на те, що він розшукується Інтерполом і не може втекти з Росії.



«Я перебуваю не в найкращому стані за станом здоров'я. Я перебуваю в розшуку Інтерполу, засуджений заочно на довічне ув'язнення — можливість сховатися за кордоном для мене є абсурдом. Я не визнаю своєї провини і маю намір відстоювати своє добре ім'я і честь у суді, тож ховатися і підтверджувати висунуте звинувачення я не збираюся», — заявив Стрєлков.



Бойовику висунуто звинувачення у закликах до здійснення екстремістської діяльності. Претензії до Стрєлкова, як повідомлялося, виникли у слідства через його два посади в Telegram.



Наразі він перебуває під арештом у СІЗО «Лефортове».

Колишнього «міністра оборони» угруповання «ДНР», екс-офіцера Федеральної служби безпеки РФ, військового злочинця Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) заарештували 21 липня.



У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги заочно засудив Стрєлкова до довічного ув'язнення у справі про збитий на Донбасі малайзійський «Боїнг», внаслідок чого загинули 298 людей.