ЗСУ мають частковий успіх поблизу Клищіївки на Бахмутському напрямку

Українські військовослужбовці мають частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області, де армія РФ зазнає значних втрат серед своїх військових та техніки. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.



На Бахмутському напрямі Сили оборони продовжують вести наступальні дії на південь від міста Бахмут і стримують наступ противника.



«Мали частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці. Тривають тяжкі бої», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, російські військовослужбовці шукають слабкого місця в українській обороні Луганщини. Зокрема, окупанти намагаються прорватися на Новоселівський напрямок.