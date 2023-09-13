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ВСУ имеют частичный успех вблизи Клищеевки на Бахмутском направлении

13 сентября 2023, 09:23

ВСУ имеют частичный успех вблизи Клищеевки на Бахмутском направлении

Украинские военнослужащие имеют частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области, где армия РФ несет значительные потери среди своих военных и техники. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут и сдерживают наступление противника.

«Имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Продолжаются тяжелые бои», — говорится в сообщении.

Напомним, российские военнослужащие ищут слабое место в украинской обороне Луганщины. В частности, оккупанты стараются прорваться на Новоселовское направление. 

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