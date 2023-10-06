ЗСУ мали успіх східніше Андріївки під Бахмутом — Генштаб

Збройні сили України продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах, завдаючи ударів по окупантах. Так, на Бахмутському напрямку українські війська мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі національного телемарафону.



«На Бахмутському напрямку мали успіх східніше від Андріївки», — зазначив він.



Ковальчук зазначив, що на Авдіївському і Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив 14 невдалих атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.



За його словами, на Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Золотої Ниви та Водяного на Донеччині. Своєю чергою, противник безуспішно намагався відновити втрачене становище на схід від Диліївки Донецької області.



Крім того, на Лиманському напрямі Сил оборони відбили чотири атаки окупантів.



Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що за один день знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку.