Окупанти скинули на Нью-Йорк авіабомбу, є руйнування

Росіяни обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

У суботу ввечері, 7 жовтня, російські військовослужбовці атакували Нью-Йорк Донецької області, скинувши на селище авіаційну бомбу. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, а також поліція Донецької області.



«На Нью-Йорк окупанти скинули авіабомбу «ФАБ-250», пошкодили 4 будинки», — написав він.

Так, за словами Мороза, ситуація в регіоні така:



На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар — без жертв.

На Горлівському напрямку 1 будинок пошкоджено в Часовоярській громаді. Зранку під удар «Іскандерами» потрапила Костянтинівка: поранено 4 людини, пошкоджено 19 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, котельню, газопровід і лінію електропередач.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула в Дронівці Сіверської громади. Ворог 7 разів обстріляв Торське та Зарічне Лиманської громади — без жертв.



Нагадаємо, окупанти вдарили по Костянтинівці.