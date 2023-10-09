У районі Роботино росіяни відновили мінування, щоб не дати ЗСУ просунутися на Запорізькому напрямку — ISW

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Збройні сили Російської Федерації намагаються не допустити просування Збройних сил України у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 8 жовтня.

«Російські війська посилюють мінування в районі Роботино-Вербове і намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту подалі від західної Запорізької області», — йшлося у повідомленні.

За словами російських воєнкорів, окупанти почали мінувати територію на лінії Роботино-Вербово, яка була раніше розчищена, для того, щоб досягти «тактичної несподіванки». Російський блогер заявив, що військові РФ нібито посилили тактичні наступальні операції на кількох напрямках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути оборону українських військових.

Представник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун зазначив, що противник намагається зафіксувати Сили оборони на Авдіївському та Мар'їнському напрямках та не дати ЗСУ перекинути резерви на Запорізький напрям.

Нагадаємо, 8 жовтня в Інституті вивчення війни заявили, що українські військові продовжують просуватися у районі Бахмута та західної частини Запорізької області. Зокрема, бійці досягли часткового успіху у напрямку на схід від Андріївки.