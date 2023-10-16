Донецкий «Шахтер» расторг контракт с главным тренером

Патрик ван Леувен. Фото: ФК «Шахтер» (Донецк)

Недолгое получилось пребывание во главе донецкого «Шахтера» Патрика ван Леувена. Руководство «горняков» сегодня, 16 октября, объявило о прекращении сотрудничества с нидерландским специалистом и его тренерским штабом.



Напомним, ван Леувен возглавил чемпионов Украины только в июле этого года, перебравшись в команду из луганской «Зари». Он заменил Игоря Йовичевича, с которым «Шахтер» выиграл чемпионат Украины, но хорвата решили уволить.



Таким образом, под руководством нидерландца «Шахтер» провел в сумме 12 официальных матчей, выиграв 7 из них. В турнирной таблице УПЛ донецкий клуб занимает третье место с 18 очками после девяти игр.



Примечательно, что еще вчера специалист руководил командой во время товарищеского матча с «Рухом» (2:0), а сегодня на официальном сайте появилось его интервью о подготовке команды к следующим матчам в условиях отсутствия игроков сборных.