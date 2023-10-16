Даріо Срна призначений виконувачем обов'язків головного тренера донецького «Шахтаря»

Даріо Срна. Фото: ФК «Шахтар»

Даріо Срна, який займає посаду спортивного директора футбольного клубу «Шахтар», готуватиме донецьку команду до найближчих ігор як виконувач обов'язків головного тренера. Про це повідомив офіційний сайт ФК "Шахтар".

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що керівництво «гірників» оголосило про припинення співпраці з головним тренером Патріком ван Леувеном та його тренерським штабом.

Ван Леувен очолив чемпіонів України лише у липні цього року, перебравшись у команду із луганської «Зорі». Він замінив Ігоря Йовічевіча, з яким «Шахтар» виграв чемпіонат України.