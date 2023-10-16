Дарио Срна назначен исполняющим обязанности главного тренера донецкого «Шахтера»

Дарио Срна. Фото: ФК «Шахтер»

Дарио Срна, занимающий должность спортивного директора футбольного клуба «Шахтер», будет готовить донецкую команду к ближайшим играм в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Об этом сообщил официальный сайт ФК «Шахтер».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководство «горняков» объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Патриком ван Леувеном и его тренерским штабом.

Ван Леувен возглавил чемпионов Украины только в июле этого года, перебравшись в команду из луганской «Зари». Он заменил Игоря Йовичевича, с которым «Шахтер» выиграл чемпионат Украины.</p