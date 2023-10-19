Українська ППО в небі збила авіаційну ракету Х-59 та 3 БПЛА

Російські окупанти з вечора 18 жовтня до ранку 19 жовтня атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу «Shahed», керованими авіаційними та зенітними ракетами. У небі над Україною було збито 4 російські цілі. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



Зазначається, що всього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об'єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

5 балістичних ракет Іскандер М;

1 зенітна керована ракета С-300;

1 керована авіаційна ракета Х-59;

1 крилата ракета (тип уточнюється);

9 ударних БпЛА «Shahed-136/131» .

Росіяни атакували об'єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.



«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі — одна керована авіаційна ракета Х-59; і три ударні БпЛА «Shahed-136/131»», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на Донецькому напрямі українські військові вразили техніку окупантів.