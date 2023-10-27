Електропоїзд, випущений у 2006 році у Луганську. Фото: Луганська ОДА

«Укрзалізниця» модернізувала електропоїзд, випущений у 2006 році в Луганську, а у листопаді залізничники провели благодійний продаж квитків на «Потяг до Перемоги» з кінцевою зупинкою у Луганську, які швидко розкупили. Про це розповіли у Луганській ОДА.



«Українська залізниця — наш надійний тил. Минулого року її поїздами десятки тисяч луганчан до останнього евакуйовувалися із палаючої рідної землі», — зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Електропоїзд, випущений у 2006 році у Луганську. Фото: Луганська ОДА

Він також висловив сподівання, що рухомий склад із першими пасажирами повезе саме цей відновлений поїзд. Після капітально-відновлювального ремонту поїзд ЕПЛ2Т став інклюзивним – має пандуси для людей з інвалідністю, збільшено туалети у головних вагонах.

Електропоїзд, випущений у 2006 році у Луганську. Фото: Луганська ОДА

Також є місця для перевезення велосипедів, інформаційні вказівники, продубльовані шрифтом Брайля. В наявності оновлено систему інформування, освітлення, встановлені USB та USB-C-порти для заряджання гаджетів.

Електропоїзд, випущений у 2006 році у Луганську. Фото: Луганська ОДА

До речі, це вже 23 електропоїзд, який «Укрзалізниця» випустила після початку повномасштабного вторгнення. Квитки на «Потяг до Перемоги» із кінцевою зупинкою у Луганську залишаються дійсними.



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