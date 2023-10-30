У Страткомі ЗСУ підтвердили ураження об`єкта системи ППО окупантів у Криму

У Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердили знищення стратегічного об'єкта системи ППО у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі СтратКому.



«У ніч на 30 жовтня Збройні сили України успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму», — йдеться у повідомленні.



Також Стратком ВСУ розповів, що 25 жовтня знищено «систему стратегічної ППО С-400 поблизу тимчасово окупованого Луганська». «Новини Донбасу» повідомляли, що тоді ЗСУ нанесли удар ракетою ATACMS.



Нагадаємо, у російських ЗМІ сьогодні писали, що в Криму поранено 17 російських військових після нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО РФ.