Окупанти атакували центр Херсона: одна людина травмована, є значні руйнування

Російські окупанти вкотре обстріляли центр Херсона. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Після 11:00 російські окупаційні війська покрили масованим вогнем Центральний район Херсона», — написав він.



За його інформацією, внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів.



Наразі відомо про одного пораненого, 34-річний чоловік отримав уламкові травми ніг.



Нагадаємо, 31 жовтня близько 10:00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон, влучивши в машину у передмісті.