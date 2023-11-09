Бюджет-2024 ухвалено. На що підуть внутрішні ресурси

Верховна Рада ухвалила загалом закон про Державний бюджет на 2024 рік. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк у четвер, 9 листопада.



За його даними, законопроект загалом підтримали 276 народних депутатів.



Голоси щодо фракцій розділилися так: «Слуга народу» — 199 депутатів; «Європейська солідарність» — 0; «Батьківщина» — 0; «Платформа за життя та світ» — 16; «Голос» — 14; «Відновлення України» — 10; «За майбутнє» — 11; «Довіра» — 16; Позафракційні — 11.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram подякував парламентарям за ухвалення бюджету та конструктивну позицію.



Він зазначив, що у бюджеті чітко розставлені пріоритети — усі внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти у війні з Росією.



«Практично 50% видатків – на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію», — запевнив голова уряду.

Шмигаль зазначив, що у бюджеті закладено індексацію пенсій, а також зростання мінімальної зарплати.



При цьому витрати на освіту та медицину зростуть більш ніж на 20 млрд. гривень у кожній із цих сфер.



Крім того, кошти на програму підтримки ветеранів буде збільшено вдвічі. А для підтримки бізнесу передбачено понад 40 мільярдів гривень.