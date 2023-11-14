Нардепа Дубінського взято під варту

Народного депутата України Олександра Дубінського, підозрюваного у державній зраді, взято під варту на 60 діб. Про це повідомили у Генпрокуратурі.



«За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України IX скликання обрано запобіжний захід – утримання під вартою терміном на 60 діб», — заявили в Генеральній прокуратурі.



Показово, що нардеп одразу звернувся із закликом до американського журналіста Такера Карлсона, який поширює російську пропаганду з проханням «висвітлити тему політичного переслідування».



За матеріалами слідства Дубинський мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ), яка втручалася у вибори 46 президента США.

Дубінському повідомлено про підозрення за 2 статтями: держзрада та створення злочинної організації.



Агент Буратіно https://t.co/lfGnzKaALm pic.twitter.com/xTTR0kR5uz — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 13, 2023



Спочатку за матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру у службовому підробленні для виїзду за кордон народному депутату Олександру Дубінському.



Після чого у Печерському районному суді Києва 6 листопада йому обрали запобіжний захід у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків і посадили під цілодобовий домашній арешт.



Нагадаємо, вже вчора Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубинського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.